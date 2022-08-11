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Днепропетровская область: из-под завалов в Никополе изъяли еще одного погибшего, жертв уже 3

Киев • УНН

 • 144537 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В результате сегодняшнего массированного вражеского обстрела в Никополе Днепропетровской области погибли уже три человека, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.

Цитата

"В Никополе спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего из-за сегодняшних вражеских обстрелов", - отметил Резниченко в Telegram.

Детали

Ночная российская атака на область, по данным главы ОВА, унесла жизни 3-х человек, 9 ранены, 4 из них в больнице.

Дополнение

Российские оккупанты ночью обстреляли четыре района Днепропетровской области. В Никополе было 120 "прилетов", среди раненых 13-летняя девочка.

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