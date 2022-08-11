Дніпропетровщина: з-під завалів у Нікополі витягли ще одного загиблого, жертв уже 3

Цитата

"У Нікополі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого через сьогоднішній ворожий обстріл", - зазначив Резніченко у Telegram.

Деталі

Нічна російська атака на область, за даними голови ОВА, забрала життя 3-х людей, 9-ро поранені, 4-ро з них у лікарні.

Доповнення

Російські окупанти вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. У Нікополі було 120 "прильотів", серед поранених 13-річна дівчинка.