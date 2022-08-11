Дніпропетровщина: з-під завалів у Нікополі витягли ще одного загиблого, жертв уже 3
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього масованого ворожого обстрілу у Нікополі на Дніпропетровщині загинули уже троє людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"У Нікополі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого через сьогоднішній ворожий обстріл", - зазначив Резніченко у Telegram.
Деталі
Нічна російська атака на область, за даними голови ОВА, забрала життя 3-х людей, 9-ро поранені, 4-ро з них у лікарні.
Доповнення
Російські окупанти вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. У Нікополі було 120 "прильотів", серед поранених 13-річна дівчинка.