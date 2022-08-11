Дніпропетровщина: ворог уночі атакував 4 райони, у Нікополі - 120 "прильотів", двоє загиблих

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«Ніч з обстрілами та загиблими… Російська армія атакувала чотири райони області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з «Градів». 120 прильотів! У Нікополі 2 людей загинули, 7 поранені, серед поранених 13-річна дівчинка», - написав Резніченко у Telegram.

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За його словами, у місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей.

«Пошкоджені 3 школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан», - повідомив Резніченко.

Він додав, що у Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.

Резніченко зазначив, що у Криворізькому районі під вогонь російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум‘я вогнеборці приборкали. Люди неушкоджені.

У Синельниківському районі, з його слів, ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя - жінка у лікарні.

У Дніпровському районі «приліт» ракети. Масштаби руйнувань з’ясовують.

Доповнення

10 серпня Резніченко повідомляв, що внаслідок нічної російської атаки на Нікопольський район Дніпропетровщини загинули 13 цивільних людей.