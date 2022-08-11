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Днепропетровская область: враг ночью атаковал 4 района, в Никополе - 120 "прилетов", двое погибших

Киев • УНН

 • 69900 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли четыре района Днепропетровской области. В Никополе 2 человека погибли, 7 ранены, среди раненых 13-летняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.

Цитата

«Ночь с обстрелами и погибшими… Российская армия атаковала четыре района области. Никопольский район враг трижды обстрелял из «Градов». 120 прилетов! В Никополе 2 человека погибли, 7 ранены, среди раненых 13-летняя девочка», - написал Резниченко в Telegram.

Детали

По его словам, в городе задело более 40 многоэтажек. Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.

«Повреждены 3 школы, несколько магазинов, гаражи и авто. Перебита линия электропередач. Без света более 6 000 никопольчан», – сообщил Резниченко.

Он добавил, что в Красногригорьевской громаде есть разрушения в 14 домах, задело амбулаторию, магазин и стадион. До тысячи человек без электричества.

Резниченко отметил, что в Криворожском районе под огонь российских «ураганов» попала Зеленодольская громада. Произошло несколько пожаров. Пламя огнеборцы усмирили. Люди невредимы.

В Синельниковском районе, по его словам, враг ударил по Великомихайловской громаде. Повреждены мельница и дома. Пострадали супруги – женщина в больнице.

В Днепровском районе «прилет» ракеты. Масштабы разрушений выясняются.

Дополнение

10 августа Резниченко сообщал, что в результате ночной российской атаки на Никопольский район Днепропетровской области погибли 13 гражданских.

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