Днепропетровская область: рашисты из артиллерии ударили по Криворожскому району
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Российские захватчики ночью ударили из артиллерии по Криворожскому району Днепропетровской области – попали по двум селам Зеленодольской общины. Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Ночью нас снова обстреляли. По Криворожскому району враг ударил из артиллерии. Попал по двум селам Зеленодольской общины. К счастью, никто не пострадал", – сообщил Резниченко.
Дополнение
19 июня враг из ствольной артиллерии ударил по Великой Костромке Днепропетровской области. В результате обстрела в селе загорелся частный дом, жертв нет.