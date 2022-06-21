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13:44 • 38580 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 67726 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 59361 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 38375 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Днепропетровская область: рашисты из артиллерии ударили по Криворожскому району

Днепропетровская область: рашисты из артиллерии ударили по Криворожскому району

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Российские захватчики ночью ударили из артиллерии по Криворожскому району Днепропетровской области – попали по двум селам Зеленодольской общины. Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.

Цитата

"Ночью нас снова обстреляли. По Криворожскому району враг ударил из артиллерии. Попал по двум селам Зеленодольской общины. К счастью, никто не пострадал", – сообщил Резниченко.

Дополнение

19 июня враг из ствольной артиллерии ударил по Великой Костромке Днепропетровской области. В результате обстрела в селе загорелся частный дом, жертв нет.

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