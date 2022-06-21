Дніпропетровщина: рашисти з артилерії вдарили по Криворізькому району

Цитата

"Вночі нас знову обстріляли. По Криворізькому району ворог ударив з артилерії. Поцілив по двох селах Зеленодольської громади. На щастя, ніхто не постраждав", – повідомив Резніченко.



Доповнення

19 червня, ворог зі ствольної артилерії вдарив по Великій Костромці Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу в селі загорівся приватний будинок, жертв немає.