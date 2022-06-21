Дніпропетровщина: рашисти з артилерії вдарили по Криворізькому району
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Російські загарбники вночі вдарили з артилерії по Криворізькому району Дніпропетровщини – влучили по двох селах Зеленодольської громади. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"Вночі нас знову обстріляли. По Криворізькому району ворог ударив з артилерії. Поцілив по двох селах Зеленодольської громади. На щастя, ніхто не постраждав", – повідомив Резніченко.
Доповнення
19 червня, ворог зі ствольної артилерії вдарив по Великій Костромці Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу в селі загорівся приватний будинок, жертв немає.