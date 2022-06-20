Окупанти вдарили зі ствольної артилерії по Великій Костромці: загорівся приватний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Вчора, 19 червня, ворог зі ствольної артилерії вдарив по Великій Костромці: внаслідок обстрілу в селі загорівся приватний будинок. Жертв немає. Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає УНН.
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“Вчора пізно ввечері ворог зі ствольної артилерії вдарив по Великій Костромці: внаслідок обстрілу в селі загорівся приватний будинок, є руйнування. На щастя, без жертв”, — зазначив він.
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Лукашук також додав, що наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі на нафтобазі, в яку в суботу влучили ворожі ракети. Там тривають роботи з гасіння палаючого резервуару та розбору завалів.
“Щодо ситуації в інших громадах області — ніч минула спокійно”, — наголосив він.
Нагадаємо
Внаслідок ракетної атаки на Новомосковськ Дніпропетровської області вибухнув резервуар з паливом – загинув один рятувальник, загалом постраждало 13 людей.