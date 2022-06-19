Ракетна атака на Дніпропетровщину: вибухнув резервуар з паливом, загинув рятувальник

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"На жаль, є сумні новини. Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака", – написав Резніченко.

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Голова ОВА повідомив, що один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені. Загалом постраждали 13 людей.

Нагадаємо

Радник глави МВС Антон Геращенко писав, що на Дніпропетровщині повідомляли про чотири вибухи.