Ракетна атака на Дніпропетровщину: вибухнув резервуар з паливом, загинув рятувальник
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Новомосковськ Дніпропетровської області вибухнув резервуар з паливом – загинув один рятувальник, загалом постраждало 13 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"На жаль, є сумні новини. Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака", – написав Резніченко.
Деталі
Голова ОВА повідомив, що один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені. Загалом постраждали 13 людей.
Нагадаємо
Радник глави МВС Антон Геращенко писав, що на Дніпропетровщині повідомляли про чотири вибухи.