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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетна атака на Дніпропетровщину: вибухнув резервуар з паливом, загинув рятувальник

Ракетна атака на Дніпропетровщину: вибухнув резервуар з паливом, загинув рятувальник

Київ • УНН

 • 163829 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Новомосковськ Дніпропетровської області вибухнув резервуар з паливом – загинув один рятувальник, загалом постраждало 13 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"На жаль, є сумні новини. Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака", – написав Резніченко.

Деталі

Голова ОВА повідомив, що один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені. Загалом постраждали 13 людей.

Нагадаємо

Радник глави МВС Антон Геращенко писав, що на Дніпропетровщині повідомляли про чотири вибухи. 

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