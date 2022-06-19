Ракетная атака на Днепропетровскую область: взорвался резервуар с топливом, погиб спасатель
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В результате вчерашней ракетной атаки на Новомосковск Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом – погиб один спасатель, в общем пострадало 13 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"К сожалению, есть печальные новости. Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака", – написал Резниченко.
Детали
Глава ОВА сообщил, что один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы. В общей сложности пострадали 13 человек.
Напомним
Советник главы МВД Антон Геращенко писал, что в Днепропетровской области сообщали о четырех взрывах.