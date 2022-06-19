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Ракетная атака на Днепропетровскую область: взорвался резервуар с топливом, погиб спасатель

Киев • УНН

 • 163828 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В результате вчерашней ракетной атаки на Новомосковск Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом – погиб один спасатель, в общем пострадало 13 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Цитата

"К сожалению, есть печальные новости. Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака", – написал Резниченко.

Детали

Глава ОВА сообщил, что один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы. В общей сложности пострадали 13 человек.

Напомним

Советник главы МВД Антон Геращенко писал, что в Днепропетровской области сообщали о четырех взрывах. 

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