Оккупанты ударили из ствольной артиллерии по Великой Костромке: загорелся частный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Вчера, 19 июня, враг из ствольной артиллерии ударил по Великой Костромке: в результате обстрела в деревне загорелся частный дом. Жертв нет. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает УНН.
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“Вчера поздно вечером враг из ствольной артиллерии ударил по Большой Костромке: в результате обстрела в деревне загорелся частный дом, есть разрушение. На счастье, без жертв”, — отметил он.
Детали
Лукашук также добавил, что спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара на нефтебазе, в которую в субботу попали вражеские ракеты. Там продолжаются работы по тушению горящего резервуара и разбора завалов.
“Относительно ситуации в других общинах области — ночь прошла спокойно”, — подчеркнул он.
Напомним
В результате ракетной атаки на Новомосковск Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом – погиб один спасатель, в общей сложности пострадало 13 человек.