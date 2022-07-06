Днепроперовская область: оккупанты обстреляли Широковскую общину, - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах Широковского общества в Криворожском районе. Об этом информирует УНН.
Подробности
Российские войска снова ударили по Криворожскому району.
Цитата
"Под прицел вражеской артиллерии попала Широковская община. Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, от обстрелов никто не пострадал.
Напомним
Украинские войска совершили контрнаступление и освободили село в Донецькій області.