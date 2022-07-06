Дніпроперовська область: окупанти обстріляли Широківську громаду, - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли Широківської громади в Криворізькому районі. Про це інформує УНН.
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Російські війська знову ударили по Криворізькому району.
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"Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, від обстрілів ніхто не постраждав.
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Українські війська зробили контрнаступ та звільнили село на Донеччині.