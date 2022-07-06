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Українські війська зробили контрнаступ та звільнили село на Донеччині, – ISW

Українські війська зробили контрнаступ та звільнили село на Донеччині, – ISW

Київ • УНН

 • 1151555 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Американський інститут з вивчення війни (ISW) у своєму зведенні за 5 липня повідомили, що українські війська зробили контрнаступ та звільнили село Солодке на Донеччині, пише УНН.

Деталі

5 липня українські сили здійснили обмежену контратаку на південний захід від Донецька. Українські та російські джерела повідомили, що українські війська відновили контроль над Солодким, приблизно за 30 км на південний захід від Донецька.

Російські війська продовжували обстрілювати українські позиції на лінії зіткнення в районі Донецьк – Авдіївка.

Основні висновки зведення:

  • Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна щодо операцій в Україні, припускаючи, що Кремль зберігає максималістські цілі, включаючи зміну режиму та територіальне розширення далеко за межі Донбасу.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.
  • Російські війська намагаються просунутися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.
  • Російські війська, ймовірно, намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.
  • Українські сили здійснили обмежений контрудар на південний захід від Донецька.
  • Російські війська продовжували обмежені та безуспішні штурми на півночі Харківської області.
  • Російська влада проводить посилені заходи з призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрати живої сили, які тривають.
  • Російська влада продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для прямого приєднання цих територій до Російської Федерації.

Карта із зведення ISW за 5 липня

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