Українські війська зробили контрнаступ та звільнили село на Донеччині, – ISW

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5 липня українські сили здійснили обмежену контратаку на південний захід від Донецька. Українські та російські джерела повідомили, що українські війська відновили контроль над Солодким, приблизно за 30 км на південний захід від Донецька.

Російські війська продовжували обстрілювати українські позиції на лінії зіткнення в районі Донецьк – Авдіївка.

Основні висновки зведення: