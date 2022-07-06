Украинские войска сделали контрнаступление и освободили село в Донецкой области, – ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Американский институт по изучению войны (ISW) в своем своде за 5 июля сообщили, что украинские войска совершили контрнаступление и освободили село Сладкое в Донецкой области, пишет УНН.
Детали
5 июля украинские силы совершили ограниченную контратаку к юго-западу от Донецка. Украинские и российские источники сообщили, что украинские войска возобновили контроль над Сладким, примерно в 30 км юго-западнее Донецка.
Российские войска продолжали обстреливать украинские позиции на линии столкновения в районе Донецк – Авдеевка.
Основные выводы сводки:
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- Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по операциям в Украине, предполагая, что Кремль сохраняет максималистские цели, включая изменение режима и территориальное расширение далеко за пределы Донбасса.
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- Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.
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- Российские войска пытаются продвинуться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.
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- Российские войска, вероятно, пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.
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- Украинские силы совершили ограниченный контрудар к юго-западу от Донецка.
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- Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.
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- Российские власти проводят усиленные мероприятия по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать продолжающиеся потери живой силы.
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- Российские власти продолжают консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для прямого присоединения этих территорий к Российской Федерации.
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