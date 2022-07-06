Украинские войска сделали контрнаступление и освободили село в Донецкой области, – ISW

Детали

5 июля украинские силы совершили ограниченную контратаку к юго-западу от Донецка. Украинские и российские источники сообщили, что украинские войска возобновили контроль над Сладким, примерно в 30 км юго-западнее Донецка.

Российские войска продолжали обстреливать украинские позиции на линии столкновения в районе Донецк – Авдеевка.

Основные выводы сводки: