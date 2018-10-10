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"Днепр" потерпел поражение от "Альбы" и не попал на Кубок Европы ФИБА

Киев  •  УНН

 • 7024 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Баскетболисты вице-чемпионов Украины “Днепра” провели вторую встречу против венгерской “Альбы” в рамках второго отборочного этапа Кубка Европы ФИБА, сообщает УНН.

Имея гандикап после первого поединок в виде +16 очков, днепряне умудрились растратить преимущество. Уже стартовая четверть позволила хозяевам отыграть 12 пунктов — 22:10. В следующих четвертях “Альба” также имела положительные результаты и в итоге праздновала выигрыш 90:67.

Отметим, что в составе венгров неудержимым стал дуэт Хит и Фриман, которые на двоих набрали 49 очков. В составе украинцев 24 балла в активе Мишула, Ревзин добавил 11, а Прокопенко — 13.

Добавим, что за путевку в основной раунд турнира претендует БК “Черкасские Мавпы”, которые завтра сыграют ответный матч с “Керавносу”.

Украинские Национальные Новости

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