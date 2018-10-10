"Дніпро" зазнав поразки від "Альби" та не потрапив до Кубку Європи ФІБА

Маючи гандикап після першого поєдинок у вигляді +16 очок, дніпряни примудрилися розтринькати перевагу. Вже стартова чверть дозволила господарям відіграти 12 пунктів — 22:10. У наступних чвертях “Альба” також мала позитивні результати та у підсумку святкувала виграш 90:67.

Відзначимо, що у складі угорців нестримним став дует Хіт і Фріман, які на двох набрали 49 очок. У складі українців 24 бали має в активі Мішула, Рєвзін додав 11, а Прокопенко — 13.

Додамо, що за путівку в основний раунд турніру претендує БК “Черкаські Мавпи”, які завтра зіграють матч у відповідь із “Керавносом”.