"Дніпро" зазнав поразки від "Альби" та не потрапив до Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Баскетболісти віце-чемпіонів України “Дніпра” провели другу зустріч проти угорської “Альби” в рамках другого відбіркового етапу Кубку Європи ФІБА, повідомляє УНН.
Маючи гандикап після першого поєдинок у вигляді +16 очок, дніпряни примудрилися розтринькати перевагу. Вже стартова чверть дозволила господарям відіграти 12 пунктів — 22:10. У наступних чвертях “Альба” також мала позитивні результати та у підсумку святкувала виграш 90:67.
Відзначимо, що у складі угорців нестримним став дует Хіт і Фріман, які на двох набрали 49 очок. У складі українців 24 бали має в активі Мішула, Рєвзін додав 11, а Прокопенко — 13.
Додамо, що за путівку в основний раунд турніру претендує БК “Черкаські Мавпи”, які завтра зіграють матч у відповідь із “Керавносом”.