Дни украинского кино пройдут в Торонто

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 97664 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128480 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138562 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126913 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128455 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130491 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153169 просмотра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151128 просмотра

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Дни украинского кино пройдут в Торонто

Дни украинского кино пройдут в Торонто

Киев  •  УНН

 • 17699 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В этом году в программе Мижнородного кинофестиваля в Торонто будут представлены два украинских фильма. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино, передает УНН.

Дни украинского кино пройдут в Торонто с 30 по 1 сентября в кинотеатре "Карлтон".

"В этом году в программе Международного кинофестиваля будут представлены два украинских фильма", - указали в Госкино, добавив, что обе отобранные ленты созданы при поддержке агентства.

Представят антиутопию "Атлантида" Валентина Васяновича в секции Contemporary World Cinema, а драму "Окрашенные птенец" ("Пофарбоване пташеня") Вацлава Маргоула по одноименному роману Ежи Косинского - в секции Special Presentation.

"В этом году мы имеем мощное представление современных киноработ Украины в Торонто: это и участие наших фильмов в конкурсной программе TIFF-2019, и национальный стенд, который будет работать во время фестиваля, и показ лучших из новых украинских фильмов на днях украинского кино. Стратегия нашей мировой киноинтеграции действует и мы довольно быстро двигаемся в этом направлении", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

Напомним, Совет по государственной поддержке кинематографии может поддерживать фильм для государственного финансирования, даже если его не поддерживает Экспертная комиссия.

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