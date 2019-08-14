Дни украинского кино пройдут в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В этом году в программе Мижнородного кинофестиваля в Торонто будут представлены два украинских фильма. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино, передает УНН.
Дни украинского кино пройдут в Торонто с 30 по 1 сентября в кинотеатре "Карлтон".
"В этом году в программе Международного кинофестиваля будут представлены два украинских фильма", - указали в Госкино, добавив, что обе отобранные ленты созданы при поддержке агентства.
Представят антиутопию "Атлантида" Валентина Васяновича в секции Contemporary World Cinema, а драму "Окрашенные птенец" ("Пофарбоване пташеня") Вацлава Маргоула по одноименному роману Ежи Косинского - в секции Special Presentation.
"В этом году мы имеем мощное представление современных киноработ Украины в Торонто: это и участие наших фильмов в конкурсной программе TIFF-2019, и национальный стенд, который будет работать во время фестиваля, и показ лучших из новых украинских фильмов на днях украинского кино. Стратегия нашей мировой киноинтеграции действует и мы довольно быстро двигаемся в этом направлении", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.
Напомним, Совет по государственной поддержке кинематографии может поддерживать фильм для государственного финансирования, даже если его не поддерживает Экспертная комиссия.