Дні українського кіно відбудуться в Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Цього року в програмі Міжнородного кінофестивалю в Торонто буде представлено два українських фільми. Про це повідомили в пресслужбі Державного агентства України з питань кіно, передає УНН.
Дні українського кіно пройдуть у Торонто з 30 по 1 вересня у кінотеатрі "Карлтон".
"Цього року в програмі Міжнародного кінофестивалю буде представлено два українських фільми", - вказали у Держкіно, додавши, що обидві відібрані стрічки створені за підтримки агентства.
Представлять антиутопію "Атлантида" Валентина Васяновича у секції Contemporary World Cinema, а драму "Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргоула за однойменним романом Єжи Косинського - у секції Special Presentation.
"Цього року ми маємо потужне представлення сучасного кінодоробку України у Торонто: це і участь наших фільмів у конкурсній програмі TIFF-2019, і національний стенд, що працюватиме під час фестивалю, і показ найкращих з нових українських стрічок на Днях українського кіно. Стратегія нашої світової кіноінтеграції діє і ми доволі швидко рухаємося у цьому напрямку", – зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.
Нагадаємо, Рада з державної підтримки кінематографії може підтримувати фільм для його державного фінансування, навіть якщо його не підтримує Експертна комісія.