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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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"Дни донора МХП" помогли спасти почти 2 тысячи жизней

Киев • УНН

 • 1464257 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. За 2022 год в рамках “Дней донора” работники компании МХП и благотворительного фонда “МХП-Громаді” осуществили 635 донаций крови в 19 медицинских центрах. Собранная кровь помогла спасти 1905 жизней. Об этом сообщили в пресс-службе “МХП-Громаді”, передает УНН.

"Дни донора МХП" помогли спасти почти 2 тысячи жизней

Детали

“Дни донора МХП” проводили в Винницкой, Киевской, Черкасской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской областях и на Волыни.

Собранные в рамках благотворительной акции средства благотворители перечислили на закупку вакуумных аппаратов для заживления ран.

Напомним

Ранее благотворительный фонд “МХП-Громаді” приобрел два вакуумных аппарата для заживления ран в Винницкую областную больницу.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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