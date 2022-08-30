“МХП-Громаді” передав вінницькій лікарні два вакуумні апарати для лікування поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” придбав два вакуумних апарати для загоювання ран у Вінницьку обласну лікарню. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.
Деталі
Збір коштів на закупку вакуумних апаратів “МХП-Громаді” оголосили ще в червні. З того часу відбулася низка благодійних заходів, на яких збирали гроші: віртуальний забіг, ярмарок у Польщі, концерт гурту "Авіатор", дитячий блокпост, донорство.
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“Близько 1 тис. людей не лише з різних куточків України, а й дружньої Польщі повірили в те, що їхня участь у зборі коштів важлива і потрібна нашим "котикам", які опинилися на лікарняному ліжку і потребують швидкого лікування та реабілітації, щоб знову боронити нашу країну від лютого ворога”, – ідеться у повідомленні Фонду.
Нагадаємо
Раніше “МХП-Громаді” придбав три вакуумні апарати для Черкаської обласної лікарні.
Довідка
МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.