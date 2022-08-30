"МХП-Громаде" передал винницкой больнице два вакуумных аппарата для лечения раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” приобрел два вакуумных аппарата для заживления ран в Винницкую областную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.
Детали
Сбор средств на закупку вакуумных аппаратов “МХП-Громаде” объявили еще в июне. С тех пор состоялся ряд благотворительных мероприятий, на которых собирали деньги: виртуальный забег, ярмарка в Польше, концерт группы "Авиатор", детский блокпост, донорство.
Цитата
“Около 1 тыс. человек не только из разных уголков Украины, но и дружественной Польши поверили в то, что их участие в сборе средств важно и нужно нашим "котикам", которые оказались на больничной койке и нуждаются в быстром лечении и реабилитации, чтобы снова защищать нашу страну от свирепого врага”, – говорится в сообщении Фонда.
Напомним
Ранее “МХП-Громаде” приобрел три вакуумных аппарата для Черкасской областной больницы.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Учредитель компании – Юрий Косюк.