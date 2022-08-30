"МХП-Громаде" передал винницкой больнице два вакуумных аппарата для лечения раненых

Детали

Сбор средств на закупку вакуумных аппаратов “МХП-Громаде” объявили еще в июне. С тех пор состоялся ряд благотворительных мероприятий, на которых собирали деньги: виртуальный забег, ярмарка в Польше, концерт группы "Авиатор", детский блокпост, донорство.

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“Около 1 тыс. человек не только из разных уголков Украины, но и дружественной Польши поверили в то, что их участие в сборе средств важно и нужно нашим "котикам", которые оказались на больничной койке и нуждаются в быстром лечении и реабилитации, чтобы снова защищать нашу страну от свирепого врага”, – говорится в сообщении Фонда.

Напомним

Ранее “МХП-Громаде” приобрел три вакуумных аппарата для Черкасской областной больницы.

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Учредитель компании – Юрий Косюк.