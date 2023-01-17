“Дні донора МХП” допомогли врятувати майже 2 тисячі життів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. За 2022 рік в рамках “Днів донора” працівники компанії МХП та благодійного фонду “МХП-Громаді” здійснили 635 донацій крові у 19 медичних центрах. Зібрана кров допомогла врятувати 1905 життів. Про це повідомили у пресслужбі “МХП-Громаді”, передає УНН.
Деталі
“Дні донора МХП” проводили у Вінницькій, Київській, Черкаській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Сумській, Тернопільській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській областях та на Волині.
Зібрані в рамках благодійної акції кошти благодійники перерахували на закупівлю вакуумних апаратів для загоювання ран.
Нагадаємо
Раніше благодійний фонд “МХП-Громаді” придбав два вакуумних апарати для загоювання ран у Вінницьку обласну лікарню.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.