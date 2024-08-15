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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Днепропетровская область ночью подверглась вражеским атакам артиллерией и дронами

Днепропетровская область ночью подверглась вражеским атакам артиллерией и дронами

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 07:55  •  19803 просмотра

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Враг атаковал Никопольский район Днепропетровской области артиллерией и камикадзе-дронами. Обстрелы продолжались с вечера до утра, затронув Никополь и Марганецкую громаду, но обошлось без жертв.

В Днепропетровской области российские войска атаковали Никопольский район артиллерией и дронами-камикадзе. Обстрелы продолжались с вечера до утра, затронув Никополь и Марганецкую громаду, но обошлось без жертв, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в четверг, пишет УНН.

Неспокойно было на Никопольщине. С вечера до утра район пережил несколько вражеских атак артиллерией и ударными дронами. Агрессор бил по самому Никополю. Попал и по Марганецкой громаде. Какой ущерб нанесли оккупанты, еще уточняется. Главное, что обошлось без погибших и пострадавших

- сообщил Лысак в Telegram.

Применяла ударные дроны и артиллерию: российская армия более 10 раз атаковала Никопольский район14 августа 2024, 15:49 • 30690 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
markhanetsМарханец
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
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