Применяла дроны-камикадзе и артиллерию: российская армия более 10 раз атаковала Никопольский район
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. Повреждена инфраструктура, хозяйственная постройка, парник и социальное учреждение, но люди не пострадали.
Армия рф более десяти раз в течение дня атаковала Никопольский район на Днепропетровщине. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
"Более десяти раз в течение дня российская армия атаковала Никопольщину. Применяла дроны-камикадзе и артиллерию. Оккупанты били по райцентру, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской, Марганецкой громадах", - сообщил Лысак.
По его словам, повреждена инфраструктура. Изуродованы хозяйственная постройка и парник. А еще, по уточненной информации, из-за утреннего обстрела в районе разбито социальное учреждение.
"Люди не пострадали", - резюмировал Лысак.
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