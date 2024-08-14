Применяла дроны-камикадзе и артиллерию: российская армия более 10 раз атаковала Никопольский район

Армия рф более десяти раз в течение дня атаковала Никопольский район на Днепропетровщине. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"Более десяти раз в течение дня российская армия атаковала Никопольщину. Применяла дроны-камикадзе и артиллерию. Оккупанты били по райцентру, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской, Марганецкой громадах", - сообщил Лысак.

По его словам, повреждена инфраструктура. Изуродованы хозяйственная постройка и парник. А еще, по уточненной информации, из-за утреннего обстрела в районе разбито социальное учреждение.

"Люди не пострадали", - резюмировал Лысак.

Окупанти били по Дніпропетровщині дронами, артилерією та РСЗВ: поранено людину