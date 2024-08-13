Оккупанты били по Днепропетровщине дронами, артиллерией и РСЗО: ранен человек

В течение суток, 13 августа, российские войска атаковали Днепропетровскую область из РСЗО, артиллерии и дронов. В результате вражеских ранен по меньшей мере один человек. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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По словам главы ОВА, днем россияне били из РСЗО "Град", тяжелой артиллерии. Применяли дроны-камикадзе. Вражеские войска в течение всего дня не оставляли в покое Никопольщину.

Били по райцентру, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах. Ранен 33-летний мужчина. Повреждены транспортное и частное предприятия. На последнем из-за атаки возник пожар. Огонь спасатели уже потушили. Загорелся и частный дом - рассказал Лысак.

Он добавил, что досталось сегодня и одной из общин Криворожья. Там оккупанты выпустили десяток артснарядов в результате чего вспыхнула сухая трава. Возгорание уже ликвидировали.

К вечеру защитники неба сбили над областью российский БпЛА - подытоживает председатель ОВА.

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