Оккупанты били по Днепропетровщине дронами, артиллерией и РСЗО: ранен человек
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО, артиллерии и дронов. Ранен 33-летний мужчина, повреждены предприятия и жилье, возникли пожары. Над областью сбит российский беспилотник.
В течение суток, 13 августа, российские войска атаковали Днепропетровскую область из РСЗО, артиллерии и дронов. В результате вражеских ранен по меньшей мере один человек. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По словам главы ОВА, днем россияне били из РСЗО "Град", тяжелой артиллерии. Применяли дроны-камикадзе. Вражеские войска в течение всего дня не оставляли в покое Никопольщину.
Били по райцентру, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах. Ранен 33-летний мужчина. Повреждены транспортное и частное предприятия. На последнем из-за атаки возник пожар. Огонь спасатели уже потушили. Загорелся и частный дом
Он добавил, что досталось сегодня и одной из общин Криворожья. Там оккупанты выпустили десяток артснарядов в результате чего вспыхнула сухая трава. Возгорание уже ликвидировали.
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Нічні атаки на Дніпропетровщині: збито два "шахеди", ворог обстріляв кілька громад13 августа 2024, 05:00 • 83789 просмотров