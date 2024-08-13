Ночные атаки на Днепропетровщине: сбиты два "шахеда", враг обстрелял несколько общин

Ночью защитники неба над Днепропетровской областью сбили два вражеских беспилотника типа "Шахед". Однако агрессор продолжил атаки на Никопольщину с вечера и до самого утра. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Детали

Враг применял дроны-камикадзе, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град". Под обстрелы попали Никополь, а также Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады.

В результате обстрелов загорелась сухая трава, однако спасателям удалось оперативно потушить огонь. Повреждены пять частных домов, три хозяйственные постройки, гараж, автомобиль и линия электропередач.

Кроме того, российская армия атаковала Криворожье, направляя беспилотник на Грушевскую громаду. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога. Жителей призывают находиться в безопасных местах и не пренебрегать сигналами тревоги.

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