Ночные атаки на Днепропетровщине: сбиты два "шахеда", враг обстрелял несколько общин
Киев • УНН
Ночью защитники неба над Днепропетровской областью сбили два вражеских беспилотника типа "Шахед". Однако агрессор продолжил атаки на Никопольщину с вечера и до самого утра.
Ночью защитники неба над Днепропетровской областью сбили два вражеских беспилотника типа "Шахед". Однако агрессор продолжил атаки на Никопольщину с вечера и до самого утра. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Детали
Враг применял дроны-камикадзе, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град". Под обстрелы попали Никополь, а также Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады.
В результате обстрелов загорелась сухая трава, однако спасателям удалось оперативно потушить огонь. Повреждены пять частных домов, три хозяйственные постройки, гараж, автомобиль и линия электропередач.
Кроме того, российская армия атаковала Криворожье, направляя беспилотник на Грушевскую громаду. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших.
Сейчас в области объявлена воздушная тревога. Жителей призывают находиться в безопасных местах и не пренебрегать сигналами тревоги.
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