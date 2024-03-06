Днепропетровщина: в Никополе из-за атаки россиян вспыхнул ТЦ и жилой дом, есть пострадавшая

В Никополе пылает торговый центр. Пламенем охвачено 4 тысяч квадратных метров. Люди целы. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Масштабный пожар в Никополе. Из-за вражеского артобстрела загорелся большой магазин. Огонь охватил 4 тыс кВ м. К счастью, без жертв. - написал Лысак.

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По данным главы Днепропетровской ОГА удар по ТЦ был не единственным за день. Агрессор целился по Никополю еще дважды: из тяжелой артиллерии и дроном-камикадзе. Во время одной из атак пострадала пожилая женщина. Она приходит в себя от пережитого дома.

Пострадала 75-летняя женщина, у нее - сильный стресс, но все хорошо, будет лечиться дома. - рассказал председатель областного совета Лукашук.

Из-за вражеских прилетов в районном центре горел жилой дом. Пожар быстро потушили спасатели. Кроме того, повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки, авто и линия электропередач.

Лысак также рассказал, что беспилотником в среду российская армия целилась еще и на Марганецкой общине. По его данным люди уцелели.

В других громадах области день прошел спокойно.

россияне обстреляли Никополь: загорелся пожар, есть пострадавшая