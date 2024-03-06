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Днепропетровщина: в Никополе из-за атаки россиян вспыхнул ТЦ и жилой дом, есть пострадавшая

Днепропетровщина: в Никополе из-за атаки россиян вспыхнул ТЦ и жилой дом, есть пострадавшая

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 16:50  •  10503 просмотра

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Большой торговый центр в Никополе загорелся после вражеского обстрела, охватив 4 000 квадратных метров, но обошлось без жертв.

В Никополе пылает торговый центр. Пламенем охвачено 4 тысяч квадратных метров. Люди целы. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Масштабный пожар в Никополе. Из-за вражеского артобстрела загорелся большой магазин. Огонь охватил 4 тыс кВ м. К счастью, без жертв.

- написал Лысак.

Дополнительно

По данным главы Днепропетровской ОГА удар по ТЦ был не единственным за день.  Агрессор целился по Никополю еще дважды: из тяжелой артиллерии и дроном-камикадзе. Во время одной из атак пострадала пожилая женщина. Она приходит в себя от пережитого дома.

Пострадала 75-летняя женщина, у нее - сильный стресс, но все хорошо, будет лечиться дома.

- рассказал председатель областного совета Лукашук.

Из-за вражеских прилетов в районном центре горел жилой дом. Пожар быстро потушили спасатели. Кроме того, повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки, авто и линия электропередач.

Лысак также рассказал, что беспилотником в среду российская армия целилась еще и на Марганецкой общине. По его данным люди уцелели.

В других громадах области день прошел спокойно.

россияне обстреляли Никополь: загорелся пожар, есть пострадавшая6 марта 2024, 11:10 • 18112 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
Дніпропетровщина: у Нікополі через атаки росіян спалахнув ТЦ та житловий будинок, є постраждала
Dnipropetrovs'k region: a shopping center and a residential building caught fire in Nikopol due to Russian attacks, one person injured
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