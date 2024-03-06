Днепропетровщина: в Никополе из-за атаки россиян вспыхнул ТЦ и жилой дом, есть пострадавшая
Киев • УНН
Большой торговый центр в Никополе загорелся после вражеского обстрела, охватив 4 000 квадратных метров, но обошлось без жертв.
В Никополе пылает торговый центр. Пламенем охвачено 4 тысяч квадратных метров. Люди целы. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Масштабный пожар в Никополе. Из-за вражеского артобстрела загорелся большой магазин. Огонь охватил 4 тыс кВ м. К счастью, без жертв.
Дополнительно
По данным главы Днепропетровской ОГА удар по ТЦ был не единственным за день. Агрессор целился по Никополю еще дважды: из тяжелой артиллерии и дроном-камикадзе. Во время одной из атак пострадала пожилая женщина. Она приходит в себя от пережитого дома.
Пострадала 75-летняя женщина, у нее - сильный стресс, но все хорошо, будет лечиться дома.
Из-за вражеских прилетов в районном центре горел жилой дом. Пожар быстро потушили спасатели. Кроме того, повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки, авто и линия электропередач.
Лысак также рассказал, что беспилотником в среду российская армия целилась еще и на Марганецкой общине. По его данным люди уцелели.
В других громадах области день прошел спокойно.
россияне обстреляли Никополь: загорелся пожар, есть пострадавшая6 марта 2024, 11:10 • 18112 просмотров
Днепропетровщина: в Никополе из-за атаки россиян вспыхнул ТЦ и жилой дом, есть пострадавшая
Большой торговый центр в Никополе загорелся после вражеского обстрела, охватив 4 000 квадратных метров, но обошлось без жертв.
Мы понемногу усиливаемся ПВО, но медленнее чем хотелось бы - Зеленский
Зеленский заявил, что, хотя Украина постепенно укрепляет свою противовоздушную оборону, она делает это медленнее, чем хотелось бы, и надеется получить больше систем от партнеров.
Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился с президентом рф владимиром путиным в сочи, чтобы обсудить ситуацию на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции и другие глобальные вызовы в сфере нераспространения.
На Лиманском направлении ВСУ сожгли седьмую РЛС "ЗООПАРК-1" оккупантов: видео
Украинские спецназовцы обнаружили и предоставили артиллерийским подразделениям целеуказания для уничтожения российской радиолокационной станции "ЗООПАРК-1" и экипажа на Лиманском направлении.
Масштабный пожар на Николаевщине: из-за поджога камыша выгорело 5 га
Масштабный пожар сжег 5 гектаров камыша в Константиновской громаде Николаевской области после того, как кто-то намеренно поджег камыш.
"ПВО - безусловный приоритет": Зеленский обсудил усиление обороны Украины с премьером Греции
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе, чтобы обсудить укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины, поскольку противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом для Киева.
Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана
Армения заявила, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, о чем она проинформировала российскую сторону.
Греция посетит глобальный саммит мира в Швейцарии
Премьер-министр Греции Мицотакис выразил поддержку мирной формуле Украины из 10 пунктов и заявил, что Греция примет участие в предстоящем глобальном мирном саммите в Швейцарии, чтобы поддержать мир в Украине и Европе.
Из-за санкций россияне начали использовать в своих ракетах компоненты микроэлектроники собственного производства - СМИ
россияне начали оснащать свои ракеты микроэлектронными компонентами отечественного производства, вероятно, из-за западных санкций.
Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности
Украина и Греция готовят двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности, чтобы уменьшить возможности России финансировать агрессию.