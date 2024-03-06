Дніпропетровщина: у Нікополі через атаки росіян спалахнув ТЦ та житловий будинок, є постраждала
Київ • УНН
Великий торговий центр у Нікополі загорівся після ворожого обстрілу, охопивши 4 000 квадратних метрів, але обійшлося без жертв.
У Нікополі палає торгівельний центр. Полум'ям охоплено 4 тисяч квадратних метрів. Люди цілі. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Масштабна пожежа у Нікополі. Через ворожий артобстріл зайнявся великий магазин. Вогонь охопив 4 тис кВ м. На щастя, без жертв.
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За даними голови Дніпропетровської ОВА удар по ТЦ був не єдиним за день. Агресор цілив по Нікополю ще двічі: з важкої артилерії й дроном-камікадзе. Під час однієї з атак постраждала літня жінка. Вона оговтується від пережитого вдома.
Постраждала 75-річна жінка, в неї - сильний стрес, але все добре, лікуватиметься вдома.
Через ворожі прильоти в районному центрі горів житловий будинок. Пожежу швидко загасили рятувальники. Крім того, пошкоджені 6 приватних осель, 3 господарські споруди, авто і лінія електропередач.
Лисак також розповів, що безпілотником у середу російська армія цілила ще й на Марганецькій громаді. За його даними люди вціліли.
В інших громадах області день минув спокійно.
росіяни обстріляли Нікополь: зайнялась пожежа, є постраждала06.03.24, 13:10 • 22518 переглядiв