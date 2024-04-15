Днепропетровщина: сильный ураган повредил дома и обесточил два района

Сильный ураган на Днепропетровщине сорвал крыши домам и обесточил несколько районов области. Больше всего пострадали жители Днепровского и Криворожского районов. О последствиях непогоды сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Вечерняя непогода нанесла ущерб некоторым громадам области. Сейчас больше всего страдает Днепровский и Криворожский районы. - сообщил Лукашук.

Детали

По данным Лукашука в Новопокровской общине Днепровского района сильный ураган местами у домов взорвал и где-то сорвал крыши. К тому же из-за обрыва проводов, жители общины остались без электроэнергии.

Аналогичная ситуация и в Глееватской громаде Криворожского района.

По информации от ДТЭК без света и жители Кривого Рога. А именно, обесточены из-за непогоды - Терновский, Покровский, частично Саксаганский и Долгинцевский районы.

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Лукашук также поделился кадрами молнии, предшествовавшей обесточиванию и падению деревьев.

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