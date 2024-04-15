"Это только гром": на Днепропетрощине гроза, а не воздушная атака - ОВА

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия МалюкаЭксклюзив
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Гроза, а не воздушная атака, вызвала обесточивание нескольких населенных пунктов в Днепропетровской области, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Зеленский встретился с главой МИД Норвегии: говорили о ПВО и ПРО для Украины
Зеленский встретился с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде во время своего визита в Украину, обсудив дальнейшее оборонное сотрудничество, усиление противовоздушной обороны Украины при поддержке Норвегии и расширение военной и гуманитарной помощи Норвегии на сумму около 7,1 миллиарда долларов США в рамках программы Фритьофа Нансена на 2023-2027 годы.
США и G7 непублично сдерживают Израиль относительно возмездия на атаку Ирана, но возможные варианты решений уже обсуждаются
США и G7 в частном порядке призывают Израиль воздержаться от ответных действий на атаки Ирана, чтобы избежать эскалации, но Израиль рассматривает варианты ответных действий.
В столице Грузии на митинг против законопроекта "об иноагентах" вышли более 5 тыс. человек
Тысячи людей протестуют в Тбилиси против предложенного закона об "иностранных агентах", перекрывая движение и митингуя возле парламента.
"Это была акция запугивания": премьер Греции уверен, что рф намеренно обстреляла Одессу во время его визита в город
Премьер Греции уверен, что российские войска намеренно нанесли ракетный удар по Одессе, чтобы запугать Афины, когда он и президент Украины Владимир Зеленский находились с визитом в городе.
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Служба безопасности Украины опровергла заявления о том, что некая "сторона защиты" обжаловала в москве заочный арест главы СБУ Василия Малюка, назвав это частью российской дискредитационной кампании.
В Бахмутском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои - Генштаб
87 боевых столкновений произошло в Украине в понедельник, самые интенсивные бои велись на Бахмутском и Новопавловском направлениях, где украинские войска отбили многочисленные российские атаки, несмотря на активные наступательные действия оккупантов под прикрытием авиации.
В Кривом Роге энергетики провели аварийное отключение света фактически по всему городу - Вилкул
В Кривом Роге было осуществлено аварийное отключение электроэнергии по всему городу, больницы и объекты критической инфраструктуры были переведены на генераторы, и ожидается, что электроснабжение будет восстановлено через несколько часов.
Трамп перед судом в Нью-Йорке заявил прессе о политических преследованиях
В Нью-Йорке начался уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по факту сокрытия платежей порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, который он назвал "атакой на Америку" и "политическим преследованием".
россияне ударили по Кировоградщине баллистикой - Силы обороны Юга
Российские оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой по Кировоградской области в Украине. Предварительно пострадавших нет, экстренные службы работают на месте попадания и оценивают последствия удара.