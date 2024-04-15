"Это только гром": на Днепропетрощине гроза, а не воздушная атака - ОВА

На Днепропетровщине гроза, а не воздушная атака. Глава ОГА Сергей Лысак призывает жителей региона сохранять спокойствие. В области раздается гром. Из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОВА.

Вниманию жителей области. Прошу сохранять спокойствие. Это только гром. - успокаивает Лысак.

Детали

По данным главы ОГА из-за непогоды ряд населенных пунктов Днепропетровщины остались без электричества. Впрочем, энергетики уже работают над восстановлением.

Лысак также призвал людей быть бдительными на дорогах.

В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики

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По данным Лысака, в течение понедельника, 15 апреля, российские захватчики 17 раз обстреляли Никопольщину. Били из артиллерии и дронов. Прошло без пострадавших, однако есть разрушения домов гражданских и коммуникационных сетей.