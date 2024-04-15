В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики

В Украине непогода обесточила 36 населенных пунктов в 2 областях. В Харьковской области действуют почасовые графики отключения электричества. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию с 19:00 до 22:00. Об этом сообщили в понедельник НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня", - сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, в Харьковской области графики почасовых отключений применены с 06:55. Обесточены около 240 тысяч потребителей.

В других регионах ограничения потребления для бытовых потребителей не применялись. Но в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 в Укрэнерго призвали ограничить пользование мощными энергоемкими приборами.

"На Криворожье продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей", - отметили в Укрэнерго.

Как отметили в НЭК, на электростанциях выведены в плановые и аварийные ремонты три энергоблока.

По информации Минэнерго, из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ. Сейчас энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано, отметили в министерстве.

Последствия обстрелов

"Сегодня утром во время выполнения работ автомобиль бригады АО "Черниговоблэнерго" наехал на взрывное устройство. Два электромонтеры получили ранения. На место вызвана полиция, обстоятельства выясняются", - сообщили в Минэнерго.

На Черниговщине утром машина РЭС подорвалась на взрывчатке: двух человек госпитализировали

Обесточивание

По данным министерства, по техническим причинам отключалось оборудование на высоковольтной подстанции в Николаевской области, в результате чего обесточивались бытовые потребители - их запитали.

Из-за отключения высоковольтной воздушной линии обесточилась подстанция в Черниговской области. Без электроэнергии остались бытовые потребители и промышленность. Всех запитали, добавили в Минэнерго.

Из-за погодных условий, по данным Укрэнерго, обесточены 36 населенных пунктов в Житомирской и Хмельницкой областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением питания потребителей.

На Одесской области продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения после пожара на высоковольтном оборудовании на территории области. На утро обесточенными остаются 2 населенных пункта.

По другим причинам на утро обесточены 416 населенных пунктов.

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,47 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции. Все блоки временно оккупированной станции находятся в состоянии "холодный останов", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

"Импорт: в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 9 242 МВТ*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 288 МВт. Экспорт не запланирован", - отметили в Укрэнерго.