На Черниговщине утром машина РЭС подорвалась на взрывчатке: двух человек госпитализировали

В пограничной общине Черниговского района утром 15 апреля на взрывчатке подорвался автомобиль ГП "Региональные электрические сети", двое работников госпитализированы, сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Сегодня около 6:00 в пограничной общине Черниговского района на взрывном устройстве подорвался автомобиль РЭС. Двух работников госпитализированы - написал Чаус в Telegram.

Глава ОВА призвал людей быть бдительными. В частности в приграничье.

Дополнение

Между селами Бобровый Кут и Калиновское Херсонской области, вблизи реки рыбак наткнулся на мину, которая сдетонировала. Также осколочные ранения получила женщина.