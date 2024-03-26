Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольский район, повреждены дома, предприятие и санаторий

15 раз российские захватчики атаковали Никопольщину во вторник. Били из тяжелой артиллерии и ударными дронами. Прошло без пострадавших. О ситуации в регионе рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Никопольщина. Снова под прицелом. С утра почти полтора десятка вражеских атак. Агрессор применял тяжелую артиллерию и БпЛА. - написал Лысак.

Детали

Под огнем оказались жители самого Никополя, а также жители Марганецкой и Мировской громад.

По данным главы ОВА там разбиты 10 частных домов, хозяйственная постройка, частное предприятие, санаторий и несколько линий электропередач.