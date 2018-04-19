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Для уменьшения ДТП в Украине хотят обезопасить остановки транспорта

Киев • УНН

 • 9131 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В обновленных государственных строительных нормах в Украине, в частности, предлагается запретить проектирование остановок общественного транспорта без специальных защитных ограждений перильного типа. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя Минрегиона Льва Парцхаладзе, передает УНН.

Для уменьшения ДТП в Украине хотят обезопасить остановки транспорта

"В действующем ГСН относительно улиц и дорог никак не предусмотрена безопасность пассажиров на остановках общественного транспорта, нет отдельных ограждений или защитных элементов. К сожалению, из-за этого часто случаются наезды или даже аварии на остановках. Поэтому в новом ГСН мы предусмотрели проектирование специальных перильных ограждений на подъездах к остановкам. Это то, что должно быть обязательно", - сказал чиновник.

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По его словам, это будет способствовать повышению безопасности пассажиров во время ожидания общественного транспорта на остановках и минимизации возможных наездов или аварий.

Согласно новым ГСН, такие ограждения должны проектироваться в соответствии с ДСТУ Б В.2.3-11 "Ограждение дорожное перильного типа. Общие технические условия".

Как отмечается, новый проект ГСН относительно улиц и дорог разработан на замену аналогичного ГСН 2001 года и будет утвержден в ближайшее время.

Напомним, в Укравтодоре назвали метод уменьшения ДТП.

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