Замість відміни жовтого сигналу: в Укравтодорі назвали метод зменшення ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Укравтодорі не підтримали ідею скасування жовтого сигналу світлофора, яка зараз обговорюється у Кабміні. Ситуацію із аварійністю на дорогах може вирішити обмеження швидкості до 50 км/год у населених пунктах. Про це журналістам на III Українському інфраструктурному форумі сказав голова Укравтодору Славомір Новак, передає кореспондент УНН.
"Ні, я не підтримую. Я підтримую зміни щодо обмеження швидкості у населених пунктах до 50 км/год. Це збільшує безпеку на дорогах, можливість пережити пішоходом удар, це – найкращий вихід", - сказав Новак.
За його словами, жовте світло потрібне.
"Я завжди буду підтримувати необхідність зеленої стрілки, вона повинна підсвічуватися. А жовте світло - це додатковий елемент звернення уваги водіїв на розв'язках", - зауважив голова Укравтодору.
Нагадаємо, в уряді хочуть відмінити жовтий сигнал світлофора.