Вместо отмены желтого сигнала: в Укравтодоре назвали метод уменьшения ДТП

"Нет, я не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по ограничению скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность пережить пешеходом удар, это - лучший выход", - сказал Новак.

По его словам, желтый свет нужен.

"Я всегда буду поддерживать необходимость зеленой стрелки, она должна подсвечиваться. А желтый свет - это дополнительный элемент привлечения внимания водителей на развязках", - отметил глава Укравтодора.

Напомним, в правительстве хотят отменить желтый сигнал светофора.