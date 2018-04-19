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Вместо отмены желтого сигнала: в Укравтодоре назвали метод уменьшения ДТП

Киев • УНН

 • 12202 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Укравтодоре не поддержали идею отмены желтого сигнала светофора, которая сейчас обсуждается в Кабмине. Ситуацию с аварийностью на дорогах может решить ограничение скорости до 50 км/ч в населенных пунктах. Об этом журналистам на III Украинском инфраструктурном форуме сказал председатель Укравтодора Славомир Новак, передает корреспондент УНН.

Вместо отмены желтого сигнала: в Укравтодоре назвали метод уменьшения ДТП

"Нет, я не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по ограничению скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность пережить пешеходом удар, это - лучший выход", - сказал Новак.

По его словам, желтый свет нужен.

"Я всегда буду поддерживать необходимость зеленой стрелки, она должна подсвечиваться. А желтый свет - это дополнительный элемент привлечения внимания водителей на развязках", - отметил глава Укравтодора.

Напомним, в правительстве хотят отменить желтый сигнал светофора.

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