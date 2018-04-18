Мінінфраструктури: в Україні 15% водіїв користуються ременями безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Для убезпечення руху на дорогах України уряд розробив стратегію на цей рік і планує діяти за чотирма напрямками. Про таке заявив менеджер реформ дорожнього сектора команди підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури України Віктор Загреба в ефірі 5 каналу, передає УНН.
"Перший – інфраструктурний напрямок – зробити вулиці, дороги, перехрестя, пішохідні переходи безпечнішими фізично. Мета – щоб унеможливити ДТП там, де це можливо, а якщо це не вдається, то принаймні зменшити наслідки ДТП", - зазначив Загреба.
З його слів, другий напрямок – просвіта, робота зі свідомістю громадян, підняття їхнього рівня обізнаності. "Західні практики кажуть, що найкраще – це соціальна реклама. Інформація має йти різними каналами і доносити меседжі. І вже на цей рік запланована щонайменше одна національна кампанія для подолання проблеми швидкості", - додав він.
"Інша проблема – це ремені безпеки, бо рівень користування в Україні не перевищує 15% серед водіїв при тому, що зобов'язані користуватися всі. Ще одна тема – алкоголь. Хоча вона з погляду безпеки руху нині менш впливова. Будуть борди, брошури, відеоролики, публікації в газетах, в інтернеті, у Facebook, через мобільні телефони – всіма каналами доноситимуть ризики цієї небезпечної моделі поведінки. Це те, що має бути цього року, але не всі одночасно", - зауважив урядовець.
Він нагадав також, що вже цього року має запрацювати автофіксація порушень правил дорожнього руху.
"На це вже є і нормативна база, і фінансові ресурси. Це будуть і стаціонарні камери, і мобільні камери, які встановлять в автомобілях патрульної поліції", - розповів урядовець.
Нагадаємо, в Одесі сталася серйозна ДТП за участю трьох автомобілів.