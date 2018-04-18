Мининфраструктуры: в Украине 15% водителей пользуются ремнями безопасности

"Первый - инфраструктурное направление - сделать улицы, дороги, перекрестки, пешеходные переходы безопаснее физически. Цель - чтобы исключить ДТП там, где это возможно, а если это не удается, то по крайней мере уменьшить последствия ДТП", - отметил Загреба.

По его словам, второе направление - просветительство, работа с сознанием граждан, повышение их уровня осведомленности. "Западные практики говорят, что самое лучшее - это социальная реклама. Информация должна идти по разным каналам и доносить месседжи. И уже на этот год запланирована минимум одна национальная кампания для решения проблемы скорости", - добавил он.

"Другая проблема - это ремни безопасности, так как уровень пользования в Украине не превышает 15% среди водителей при том, что обязаны пользоваться все. Еще одна тема - алкоголь. Хотя она с точки зрения безопасности движения сейчас менее влияет. Будут борды, брошюры, видеоролики, публикации в газетах, в интернете, в Facebook, через мобильные телефоны - по всем каналам доносить риски этой опасной модели поведения. Это то, что должно быть в этом году, но не все одновременно", - отметил чиновник.

Он напомнил также, что уже в этом году должна заработать автофиксация нарушений правил дорожного движения.

"На это уже есть и нормативная база, и финансовые ресурсы. Это будут и стационарные камеры, и мобильные камеры, которые установят в автомобилях патрульной полиции", - рассказал чиновник.

Напомним, в Одессе произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.