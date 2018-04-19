Для зменшення ДТП в Україні хочуть убезпечити зупинки транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В оновлених державних будівельних нормах в Україні, зокрема, пропонується заборонити проектування зупинок громадського транспорту без спеціальних захисних огороджень перильного типу. Про це повідомили у прес-службі заступника голови Мінрегіону Лева Парцхаладзе, передає УНН.
"У діючому ДБН щодо вулиць і доріг ніяк не передбачена безпека пасажирів на зупинках громадського транспорту, немає окремих огороджень чи захисних елементів. На жаль, через це часто трапляються наїзди або навіть аварії на зупинках. Тому у новому ДБН ми передбачили проектування спеціальних перильних огороджень на під’їздах до зупинок. Це те, що має бути обов’язково", - сказав урядовець.
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За його слів, це сприятиме підвищенню безпеки пасажирів під час очікування громадського транспорту на зупинках та мінімізації можливих наїздів чи аварій.
Згідно з новим ДБН, такі огородження мають проектуватися відповідно до ДСТУ Б В.2.3-11 "Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови".
Як зазначається, новий проект ДБН щодо вулиць і доріг розроблений на заміну аналогічного ДБН 2001 року і буде затверджений найближчим часом.
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