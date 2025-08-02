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Для ВСУ запускают систему управления снабжением DOT-Chain: что это значит

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Минобороны Украины запускает систему управления снабжением DOT-Chain в полную эксплуатацию после успешного экспериментального внедрения. Система автоматизирует процессы снабжения для ВСУ, включая новый функционал DOT-Chain Defence для выбора дронов.

Для ВСУ запускают систему управления снабжением DOT-Chain: что это значит

Министерство обороны Украины запускает систему управления поставками DOT-Chain в полную эксплуатацию, сообщил в субботу министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Минобороны запускает систему управления поставками DOT-Chain в полную эксплуатацию. Подписал соответствующий приказ после успешного завершения этапа экспериментального внедрения

- написал Шмыгаль.

DOT-Chain, по его словам, "автоматизирует процессы поставок и услуг для ВСУ - от вещевого имущества и продовольствия до беспилотных систем и средств РЭБ". Система, по данным главы Минобороны, обеспечивает стандартизацию, оперативность и достоверность данных в сфере обеспечения армии.

"В рамках системы уже работает новый функционал DOT-Chain Defence, который позволяет воинам самим выбирать нужные дроны. В то же время Агентство оборонных закупок берет на себя всю бюрократию и организует адресную доставку от поставщика прямо в подразделение", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул: "DOT-Chain - это еще один шаг к максимально эффективному и прозрачному обеспечению войска, которое соответствует требованиям военного времени и стандартам наших союзников".

9 млрд грн направляют на дроны и антидроновую защиту: сколько и куда02.08.25, 11:45 • 1742 просмотра

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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