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Для ЗСУ запускають систему управління постачанням DOT-Chain: що це означає

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Міноборони України запускає систему управління постачанням DOT-Chain у повну експлуатацію після успішного експериментального впровадження. Система автоматизує процеси постачання для ЗСУ, включаючи новий функціонал DOT-Chain Defence для вибору дронів.

Для ЗСУ запускають систему управління постачанням DOT-Chain: що це означає

Міністерство оборони України запускає систему управління постачанням DOT-Chain у повну експлуатацію, повідомив у суботу міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Міноборони запускає систему управління постачанням DOT-Chain у повну експлуатацію. Підписав відповідний наказ після успішного завершення етапу експериментального впровадження

- написав Шмигаль.

DOT-Chain, з його слів, "автоматизує процеси постачання та послуг для ЗСУ - від речового майна й продовольства до безпілотних систем та засобів РЕБ". Система, за даними голови Міноборони, забезпечує стандартизацію, оперативність та достовірність даних у сфері забезпечення армії.

"У межах системи вже працює новий функціонал DOT-Chain Defence, який дозволяє воїнам самим обирати потрібні дрони. Водночас Агенція оборонних закупівель бере на себе всю бюрократію та організовує адресну доставку від постачальника прямо у підрозділ", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив: "DOT-Chain - це ще один крок до максимально ефективного та прозорого забезпечення війська, яке відповідає вимогам воєнного часу та стандартам наших союзників".

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Юлія Шрамко

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