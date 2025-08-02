Для ЗСУ запускають систему управління постачанням DOT-Chain: що це означає
Київ • УНН
Міноборони України запускає систему управління постачанням DOT-Chain у повну експлуатацію після успішного експериментального впровадження. Система автоматизує процеси постачання для ЗСУ, включаючи новий функціонал DOT-Chain Defence для вибору дронів.
Міністерство оборони України запускає систему управління постачанням DOT-Chain у повну експлуатацію, повідомив у суботу міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.
Міноборони запускає систему управління постачанням DOT-Chain у повну експлуатацію. Підписав відповідний наказ після успішного завершення етапу експериментального впровадження
DOT-Chain, з його слів, "автоматизує процеси постачання та послуг для ЗСУ - від речового майна й продовольства до безпілотних систем та засобів РЕБ". Система, за даними голови Міноборони, забезпечує стандартизацію, оперативність та достовірність даних у сфері забезпечення армії.
"У межах системи вже працює новий функціонал DOT-Chain Defence, який дозволяє воїнам самим обирати потрібні дрони. Водночас Агенція оборонних закупівель бере на себе всю бюрократію та організовує адресну доставку від постачальника прямо у підрозділ", - зазначив Шмигаль.
Він наголосив: "DOT-Chain - це ще один крок до максимально ефективного та прозорого забезпечення війська, яке відповідає вимогам воєнного часу та стандартам наших союзників".
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