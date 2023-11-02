Для развертывания масштабного производства вооружения для помощи Украине НАТО необходимо минимум год - Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государства НАТО увеличивают мощности производства вооружения и боеприпасов, в частности для помощи Украине. Однако для развертывания масштабного производства необходимо не менее года. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН со ссылкой на The Economist.
Детали
По словам Залужного, западные партнеры оказывают Украине большую материально-техническую помощь, однако, ввиду увеличения интенсивности среднесуточного расхода ракет и боеприпасов, накапливать оружие в нужных объемах не удается.
Государства-партнеры и члены блока НАТО в настоящее время резко увеличивают мощности производства вооружения и боеприпасов к нему, но этот процесс является достаточно длительным, указал Главнокомандующий.
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«Для развертывания масштабного производства вооружения и военной техники, ракет и боеприпасов, других материально-технических средств, по разным оценкам, требуется минимум год, а по некоторым видам – два года», - заявил Залужный.
Он также отметил, что для продолжения эффективного уничтожения складов противника, нарушения логистических цепей Силам обороны необходимы ракеты дальнего радиуса действия, причем желательно собственного производства.
Напомним
Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупредил, что у западных военных заканчиваются боеприпасы для Украины. Он заявил, что "дно бочки уже видно".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального марафона пошутил, комментируя заявление НАТО о том, что они "видят дно" в запасах вооружений, и заверил, что Украина это предусмотрела.