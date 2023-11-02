Для розгортання масштабного виробництва озброєння для допомоги Україні НАТО необхідно щонайменше рік – Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Держави НАТО збільшують потужності виробництва озброєння та боєприпасів, зокрема для допомоги України. Однак для розгортання масштабного виробництва необхідно щонайменше рік. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає УНН із посиланням на The Economist.
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За словами Залужного, західні партнери надають Україні велику матеріально-технічну допомогу, однак, зважаючи на збільшення інтенсивності середньодобових витрат ракет і боєприпасів, накопичувати зброю у потрібних обсягах не вдається.
Держави-партнери та члени блоку НАТО на цей час різко збільшують потужності виробництва озброєння та боєприпасів до нього, але цей процес є досить тривалим, вказав Головнокомандувач.
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«Для розгортання масштабного виробництва озброєння та військової техніки, ракет і боєприпасів, інших матеріально-технічних засобів, за різними оцінками, потрібно мінімум рік, а за деякими видами – два роки», - заявив Залужний.
Він також зазначив, що для продовження ефективного знищення складів противника, порушення логістичних ланцюгів Силам оборони необхідні ракети дальнього радіуса дії, причому бажано власного виробництва.
Нагадаємо
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер попередив, що у західних військових закінчуються боєприпаси для України. Він заявив, що "дно бочки вже видно".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного марафону пожартував, коментуючи заяву НАТО про те, що вони "бачать дно" у запасах озброєнь, та запевнив, що Україна це передбачила.