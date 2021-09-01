Для противодействия угрозам: между Украиной и США установят линию защищенной связи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Между Украиной и Соединенными Штатами Америки установят линию защищенной связи. Соответствующее соглашение подписали Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, сообщили УНН в Госспецсвязи.
Детали
По словам главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, объединение усилий в этом направлении позволят эффективнее противодействовать угрозам в информационной сфере, которые ежедневно превращаются в новые вызовы.
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"Сегодня особое внимание уделяется созданию условий, обеспечивающих передачу информации с учетом роста глобальной роли информационной безопасности. Я надеюсь, что безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне. В то же время эта линия связи значительно упростит процесс передачи информации, надежно защищая ее", - отметил глава службы.
Отмечается, что для выполнения Соглашения стороны обязуются в столицах своих государств обеспечить создание и функционирование Национального центра. Такие центры будут использоваться для обмена информацией с целью укрепления доверия и усиления международной безопасности.
Национальным центром в Украине определено Главное управление правительственной связи Госспецсвязи, а в Соединенных Штатах Америки - Центр уменьшения национальных и ядерных угроз США.
О других соглашениях
В США первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко подписал соглашение о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США.
Также США и Украина подписали соглашение об основах оборонного партнерства. Также Украина и США заключили меморандум о космических полетах.
Во время визита Зеленского в Вашингтон также произошло подписание меморандума между Энергоатомом и Westinghouse Electric о совместной работе над энергоблоком Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта, а в целом - относительно 5 энергоблоков.