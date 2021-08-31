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Україна та США уклали Меморандум щодо космічних польотів

Україна та США уклали Меморандум щодо космічних польотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Між Україною та США укладено Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки щодо співпраці у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності. Про це інформують в Міноборони України, пише УНН.

Деталі

Меморандумом створюються правові підстави та механізми спільного використання космічної ситуаційної обізнаності з метою підвищення безпеки космічних польотів, обміну послугами та інформацією.

Зазначене забезпечить Україні створення умов для отримання від Космічного командування США інформації та послуг з космічної ситуаційної обізнаності.

Реалізація Меморандуму надасть можливість отримати системну інформацію щодо стану загальної навколоземної космічної обстановки й кількості каталогізованих космічних об’єктів і їх розподіл за типом.

Цитата

“Завдяки подальшій співпраці на виконання положень Меморандуму Україна отримає дані щодо чисельного і якісного складу орбітальних угруповань діючих космічних апаратів космічних систем, зможе оцінити їх загальні функціональні можливості за основними просторовими і часовими характеристиками, визначити космічні об’єкти для спостереження вітчизняними засобами, зокрема радіолокаційними”, — йдеться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівником NASA Біллом Нельсоном спільні проекти у сфері космосу.

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