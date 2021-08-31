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Украина и США заключили Меморандум о космических полетах

Украина и США заключили Меморандум о космических полетах

Киев  •  УНН

 • 18581 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Между Украиной и США заключен Меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности. Об этом информируют в Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

Меморандумом создаются правовые основания и механизмы совместного использования космической ситуационной осведомленности с целью повышения безопасности космических полетов, обмена услугами и информацией.

Указанное обеспечит Украине создание условий для получения от Космического командования США информации и услуг по космической ситуационной осведомленности.

Реализация Меморандума позволит получить системную информацию о состоянии общей околоземной космической обстановки и количества каталогизированных космических объектов и их распределение по типу.

Цитата

“Благодаря дальнейшему сотрудничеству в соответствии с положениями Меморандума Украина получит данные о численного и качественного состава орбитальных группировок действующих космических аппаратов космических систем, сможет оценить их общие функциональные возможности по основным пространственным и временным характеристиками, определить космические объекты для наблюдения отечественными средствами, в частности радиолокационными” , - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителем NASA Биллом Нельсоном совместные проекты в сфере космоса.

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