Україна підписала у США ще один документ - з банком: що передбачається

Україна підписала у США ще один документ - з банком: що передбачається
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Під час робочого візиту до США Президента України Володимира Зеленського учасник української делегації, перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко підписав банківську угоду про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Експортно-імпортним банком Сполучених Штатів, повідомили УНН в Офісі Президента.
Цитата:
“У межах візиту Глави Української держави до США перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко підписав з в.о. президента Експортно-імпортного банку США Джеймсом Барроусом Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Експортно-імпортним банком Сполучених Штатів”, - сказано у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, документ спрямований на реалізацію зацікавленості України та США у нарощуванні економічної співпраці, зокрема торгівлі товарами та послугами, шляхом фінансування американського експорту до України коштом федеральних ресурсів.
Меморандум передбачає співпрацю за проектами в інфраструктурній галузі України, сільськогосподарській сфері, енергетиці та цифровій економіці. Відомо, що сторони мають намір опрацьовувати можливості використання середньо- та довгострокових гарантій, а також прямих позик з боку Ексімбанку США для фінансування американського експорту до України обсягом 3 млрд дол. або на іншу суму, узгоджену сторонами.
Додамо
Також під час робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Групи Світового банку Девідом Малпассом. Зеленський відзначив готовність України брати активну участь у підготовці нової Стратегії партнерства з установами Світового банку на 2022-2026 роки та запропонував СБ долучитися до реалізації плану трансформації України.