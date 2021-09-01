Украина подписала в США еще один документ - с банком: что предполагается

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Во время рабочего визита в США Президента Украины Владимира Зеленского участник украинской делегации, первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко подписал банковское соглашение о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США, сообщили УНН в Офисе Президента.

Цитата:

"В рамках визита Главы Украинского государства в США первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко подписал с и.о. президента Экспортно-импортного банка США Джеймсом Барроуса Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, документ направлен на реализацию заинтересованности Украины и США в наращивании экономического сотрудничества, в частности торговле товарами и услугами, путем финансирования американского экспорта в Украину за счет федеральных ресурсов.

Меморандум предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли Украины, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике. Известно, что стороны намерены обрабатывать возможности использования средне- и долгосрочных гарантий, а также прямых займов со стороны Эксимбанка США для финансирования американского экспорта в Украину в размере 3 млрд долл. или на другую сумму, согласованную сторонами.

Добавим

Также во время рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Зеленский отметил готовность Украины активно участвовать в подготовке новой Стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка на 2022-2026 годы и предложил СБ присоединиться к реализации плана трансформации Украины.

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