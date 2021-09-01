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17 березня, 19:38 • 103839 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 133474 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 161560 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 159425 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181251 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159538 перегляди

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Зеленський зустрівся з головою Світового банку

Зеленський зустрівся з головою Світового банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Світового банку. Про це інформує глава української держави у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Обговорили з Девідом Мелпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримувати. Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проектах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору", - пише Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський і Перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона у ніч на 31 серпня за київським часом.

У США підписали меморандум про будівництво в Україні 5 енергоблоків.  Вже відбулись зустрічі Президента Володимира Зеленського з міністром енергетики Дженніфером Ґренгольм та Білом Нельсоном, директором Національної Аерокосмічної Агенції. З ним обговорили космічні проєкти NASA, до яких може долучитись Україна і в яких потрібні наші технології.

Єрмак додав, що розширення співробітництва України та США в енергетичній сфері та в космічних програмах — серед найперспективніших галузей партнерства.

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