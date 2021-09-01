Зеленський зустрівся з головою Світового банку

Президент України Володимир Зеленський і Перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона у ніч на 31 серпня за київським часом.

У США підписали меморандум про будівництво в Україні 5 енергоблоків. Вже відбулись зустрічі Президента Володимира Зеленського з міністром енергетики Дженніфером Ґренгольм та Білом Нельсоном, директором Національної Аерокосмічної Агенції. З ним обговорили космічні проєкти NASA, до яких може долучитись Україна і в яких потрібні наші технології.

Єрмак додав, що розширення співробітництва України та США в енергетичній сфері та в космічних програмах — серед найперспективніших галузей партнерства.