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Зеленский встретился с главой Всемирного банка

Зеленский встретился с главой Всемирного банка

Киев  •  УНН

 • 24918 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Всемирного банка. Об этом сообщает глава украинского государства в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Обсудили с Дэвидом Мелпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать. Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора”, — пишет Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в ночь на 31 августа по киевскому времени.

В США подписали меморандум о строительстве в Украине 5 энергоблоков. Уже состоялись встречи Президента Владимира Зеленского с министром энергетики Дженнифер Ґренгольм и Биллом Нельсоном, директором Национальной Аэрокосмической Агентства. С ним обсудили космические проекты NASA, к которым может присоединиться Украина и в которых нужны наши технологии.

Ермак добавил, что расширение сотрудничества Украины и США в энергетической сфере и в космических программах — среди самых перспективных отраслей партнерства.

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