Зеленский встретился с главой Всемирного банка

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“Обсудили с Дэвидом Мелпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать. Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора”, — пишет Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в ночь на 31 августа по киевскому времени.
В США подписали меморандум
о строительстве в Украине 5 энергоблоков. Уже состоялись встречи Президента Владимира Зеленского с министром энергетики
Дженнифер Ґренгольм и Биллом Нельсоном, директором Национальной Аэрокосмической Агентства. С ним обсудили
космические проекты NASA, к которым может присоединиться Украина и в которых нужны наши технологии.
Ермак добавил, что расширение сотрудничества Украины и США в энергетической сфере и в космических программах — среди самых перспективных отраслей партнерства.